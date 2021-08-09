За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
По состоянию на 7:00 9 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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