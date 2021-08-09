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О результатах совместной с главой Офиса президента Андреем Ермаком поездки в США рассказал на телеканале «Украина 24» глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Во время этого визита мы проговаривали содержательные, кстати, результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Потому что любой результат нужно готовить. Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться.

Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны», — сказал он.

Кулеба рассказал, каким будет официальный результат поездки в Штаты.

«(По результатам встречи. - Ред.) будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», — сказал он.

Напомним, встреча главы Белого дома Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоится 30 августа в США.
ForUm

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