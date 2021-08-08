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Министерство иностранных дел Украины сделало заявление к годовщине агрессии России против Грузии. Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

«Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию», - говорится в заявлении.
ForUm

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