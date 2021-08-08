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Сегодня, 7 августа в Австралии зафиксировали вспышка штамма коронавируса "Дельта". За сутки обнаружили 361 случай заражения.

Об этом сообщает Reuters.

Так, инфицирование обнаружили в самых густонаселенных штатах страны - Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.

В частности, было зарегистрировано 5 летальных исходов от COVID-19, что является рекордным суточным показателем в стране с начала этого года.

Местные власти призывают людей соблюдать правила карантина и оставаться дома.

Отмечено, что гражданам разрешено выходить из дома только для покупок, ухода за больными, вакцинации или прогулок на улице (жителям Австралии разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах 2 часов в сутки).

По последним данным, в Австралии от начала пандемии коронавирус зарегистрировали более 36 тысяч заражений COVID-19 и 937 летальных случаев. Только 20% взрослого населения в стране полностью вакцинированы.
ForUm

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