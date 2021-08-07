Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал свое поражение в финале Олимпийских игр. Спортсмен удивлен решению судьи, который не дал украинцу вернуться после падения.

«Не могу сказать, что не мог продолжать. Через 4-5 секунд уже восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил. Не знаю, почему не дали продолжить».

«Я мог продолжать. Была цель - золото, но не вышло. Нужно повторить путь и сделать медаль золотой», - сказал Хижняк.

Напомним, Хижняк сенсационно проиграл нокаутом в финале Олимпиады.