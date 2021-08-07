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Украинский боксер Александр Хижняк уступил в бою за "золото" Олимпиады-20202 бразильцу Гиберту Соузе. Украинец доминировал весь бой, но в третьем был нокаутирован.

Первую трехминутку Хижняк забрал в доминирующем стиле - 5:0.

Во втором раунде Хижняк не сбавлял обороты, он постоянно шел вперед и ловил соперника ударами слева и справа. Соуза не выдерживал такого давления от Хижняка и часто пытался просто держать украинца в клинче. Второй раунд Хижняк также забрал без вопросов - 5:0.

В третьем раунде Хижняк также действовал первым номером, но пропустил один мощный удар, упал в нокдаун. Рефери сразу остановил бой.

Напомним, сегодня Украина завоевала «серебро» Олимпиады в каноэ-двойке.
ForUm

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