В Греции результате масштабных лесных пожаров появились первые жертвы. Погибли два человека. Еще 20 человек получили ранения, пишет BBС.
Один из погибших - президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Мужчину без сознания нашли на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.
Другой мужчина, 38-летний пожарный-доброволец, погиб в результате падения электрического столба.
Напомним, в Греции вспыхнули крупные пожары из-за рекордных температур.
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