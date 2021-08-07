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В Греции результате масштабных лесных пожаров появились первые жертвы. Погибли два человека. Еще 20 человек получили ранения, пишет BBС.

Один из погибших - президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Мужчину без сознания нашли на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.

Другой мужчина, 38-летний пожарный-доброволец, погиб в результате падения электрического столба.

Напомним, в Греции вспыхнули крупные пожары из-за рекордных температур.
ForUm

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