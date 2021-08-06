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Каратист Станислав Горуна, который выступает в кумитэ в весовой категории до 75 кг, приносит Украине 10 бронзовую медаль и 14-ю в общем награду Игр в Токио 2020, сообщила пресс-служба НОК.

Украинец в полуфинальном матче уступил итальянцу Луиджи Буса со счетом 0:3.

Вот как спортсмен прокомментировал свое выступление: «Эмоции более положительные будут завтра. Сейчас я недоволен результатом и своим выступлением. На это есть свои причины. Я чувствую разницу между ожиданием и между тем, что имею. В принципе неплохой результат. А вообще, я в восторге от Олимпийских игр и изменил свое мнение о них. Большое количество флагов, стран, весь мир занимается спортом на высоком уровне. Престижно быть здесь. Сейчас весь мир следит за Олимпиадой и это невероятно быть в центре этого».
ForUm

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