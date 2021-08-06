также в разделеСтолица
Завтра из-за футбола могут быть ограничения в работе метро
В Киеве пройдут сборы теробороны: предупреждают о выстрелах 10
Решение об отставке Крищенко не принято, он на службе 18
В Киеве за сутки – 164 новых случая COVID-19 8
В Киеве задержали участницу «Исламского государства» 16
В Киеве обнаружили 187 больных коронавирусом 11
Мужчине, грозившем взрывом в Кабмине, сообщили о подозрении 170
Уроженка Закарпатья ограбила иностранного дипломата в Киеве 25
Несколько исторических зданий Киева получили охранный статус 14
МКИП утвердил историко-архитектурный опорный план Киева 8
Мужчина, угрожавший взрывом в Кабмине, – бывший «айдаровец» 48
В Киеве тоже растет число новых случаев COVID-19 54
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Кабмина 324
В Киеве пройдет масштабный фестиваль народных промыслов 10
«Цветы Украины» получили охранный статус 12
В Киеве – почти 2 сотни новых больных COVID-19 10
В Киеве обезвредили банду, совершившую почти 150 нападений на иностранцев 56
В Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине 23

С 6 августа 2021 те, кто вакцинировался от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК «Шахтер». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Мы очень благодарны футбольному клубу «Шахтер» за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев, - отмечает заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. - Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах. Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни».

Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами «Александрия» (7.08) и «Генк» (10.08), которые состоятся на НСК «Олимпийский». Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

Напомним, что центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает каждый день без выходных по графику 11:00-21:00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет через онлайн-систему по ссылке: https://bit.ly/2X21EIL.

В центре прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
6
Теги