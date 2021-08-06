С 6 августа 2021 те, кто вакцинировался от COVID-19 в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК «Шахтер». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Мы очень благодарны футбольному клубу «Шахтер» за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев, - отмечает заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. - Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах. Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни».

Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами «Александрия» (7.08) и «Генк» (10.08), которые состоятся на НСК «Олимпийский». Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.

Напомним, что центр массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве работает каждый день без выходных по графику 11:00-21:00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет через онлайн-систему по ссылке: https://bit.ly/2X21EIL.

В центре прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.