Свободу дает любовь, она высвобождает человека от страстей и пороков.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Бог есть любовь. И Божественная любовь присутствует везде, во всей Вселенной. Без конца и без краю. Нужно отозваться на нее и впустить в свою жизнь», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что любовь это дар Божий, посылаемый человеку свыше.

«Не может человек своими силами познать ее. Любовь - божественной природы и можем только улавливать ее очертания, но не объять. Любовь дается мужественному сердцу, бросившему вызов всему временному. Милосердный Господь видя даже малые шаги и робкие намерения, укрепляет на спасительном пути, утешая Своей любовью», - пояснил архиерей.

Именно Божия любовь, Божия искра является первоисточником всех проявлений любви на земле, считает управделами УПЦ.

«Это и любовь между супругами, и родительская любовь, и дружба, и милосердие. Без божественной сердцевины нет настоящей любви. Все другое – это иллюзия и самообман. К сожалению, в большинстве своем люди довольствуются суррогатами, вгоняющими еще в большее рабство, так и не изведав за всю жизнь спасительной и освобождающей силы любви», - сказал владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что признак истинной любви – отблеск блаженства. «Она никогда не вызывает страх, не ранит, а возвышает и освобождает. Всю жизнь нужно стяжать любовь. И за труды Господь, в нужный момент, благословит даром любви», - заключил он.