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Оперативники и следователи Национальной полиции Украины задержали организованную преступную организацию, которая путем врезки в магистральные газо- конденсатопроводы похищала углеводородное сырье в особо крупных размерах.

По данным полиции, в преступную организацию входило 16 человек. Установлено, что злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что 33-летний житель города Днипро создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы с четким распределением ролей. Фигуранты осуществляли систематическое похищение нефтепродуктов и углеводородного сырья, транспортируемых через магистральный нефтепровод.

«Полицейские задокументировали семь эпизодов незаконного повреждения и вмешательства в магистральные трубопроводы. Выяснено, что за один раз фигуранты незаконно закачивали 30-35 тысяч литров нефтесырья. В общем преступная группа нанесла ущерб на сумму около 3,5 миллиона гривен», - сказал начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский.

Он добавил, что нефтепродукты фигуранты закачивали в автоцистерны и сбывали в Днепропетровской и Полтавской областях. После загрузки сырья автомобиль перевозил ее на небольшие частные предприятия. Там сырье перерабатывали и реализовывали в агросекторе фермерским предприятиям по заниженной цене.

Полицейские провели более 50 обысков на территории трех областей. В результате изъяты вещественные доказательства, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности: мобильные телефоны, документы, видеорегистратор, деньги и банковские карточки, блокноты с черновыми записями и схемами, коробку с инструментами, транспортные средства, государственные номерные знаки, рации, фрагменты металлических труб. Кроме того, правоохранители обнаружили журналы инструктажей, маршрутные бортовые журналы служебных автомобилей, графики дежурств охранников нефтепроводного предприятия, образцы сырья и тому подобное.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции 14-ти участникам организованной преступной организации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

На основании полученных доказательств организатору преступной организации сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации);

- ч.3 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов)

- ч. 5 ст. 185 (Кража).

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации, также причастны к совершению уголовных преступлений. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​окончательная сумма убытков.
ForUm

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