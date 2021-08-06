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Украина никогда не откажется от граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, и очень важно, чтобы они получали объективную информацию о ситуации в нашей стране. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

«Если мы хотим вернуть Донбасс, я всегда говорил, что территории очень важны, но прежде всего - (вернуть, - ред.) людей. Потому что людям там трудно выстоять против информационных атак и сложной жизни и остаться в голове, в душе и в сердце украинцем. Потому что люди должны выживать, должны кормить детей», - сказал он.

Президент убежден, что жители оккупированных территорий не должны соглашаться и примиряться с ситуацией, в которой они оказались. Несмотря на все трудности и опасности они не должны забывать Украину и должны рассказывать своим детям правду о нашей стране, ведь информационная победа сильнее «любых пуль».

«День Независимости (Украины, - ред.) - да, праздновать. Может, негромко, не вывешивая флаг на балконе, потому что могут прийти и убить. Не надо - берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они. Хотя в оккупированных школах им временно выкладывают абсолютную ерунду», - сказал Зеленский.

А для того чтобы жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма имели объективную информацию об Украине и знали, что их здесь ждут, наше государство запустило телеканал «Дом», который вещает на русском как на временно оккупированных территориях, так и на подконтрольных.  

«Это вопрос не о финансах - вопрос о наших ценностях. Это - реально наш дом. Наш дом - Украина. И мы вещаем туда и говорим: мы с вами живем в одном доме. Сейчас временно - в разных комнатах. Мы все под одной крышей», - отметил Президент.
ForUm

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