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Президент Владимир Зеленский убежден, что большое количество россиян поддерживает единство Украины, и им стыдно за незаконную аннексию Россией Крымского полуострова. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава государства отметил, что российская пропаганда намеренно транслирует нарратив, что все украинцы ненавидят россиян, хотя это не соответствует действительности.

«Есть большое количество россиян, которые поддерживают единую Украину. Поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Им неприятно и вообще стыдно за все, что связано с Крымом. Очень стыдно. И они все говорят, что российская история еще будет оплакивать российские же шаги и решения по Крыму», - отметил Зеленский.

«Потому что Крым – это первая спичка, первый огонек, через который два народа - на поколение или два - так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоязычные украинцы перешли на украинский язык - мы все его знаем, - потому что им неприятно даже (говорит на русском, - ред.), потому что убили брата, отца», - сказал он.

В то же время Зеленский акцентировал внимание на том, что есть много россиян, которые поддерживают украинцев и за это «получают политически».
ForUm

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