Названо найкращу гравчиню Ліги Чемпіонів 2024/25

Півзахисниця "Барселони" та збірної Іспанії Айтана Бонматі вкотре довела свій високий клас, отримавши нагороду найкращої гравчині жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Про це повідомило видання Forbes, посилаючись на офіційні дані УЄФА. Це вже третє поспіль індивідуальне визнання на європейському рівні для 27-річної зірки.

Ця новина стала своєрідною втіхою для шанувальників "Барселони", адже їхня команда сенсаційно поступилася лондонському "Арсеналу" у фінальному матчі турніру з мінімальним рахунком 0:1. "Блаугранас" втратили можливість здобути третій поспіль титул найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Проте особистий внесок Айтани Бонматі впродовж усієї Ліги чемпіонів був неоціненним. У 11 зіграних матчах півзахисниця відзначилася 4 голами та 5 результативними передачами. Особливо запам'ятався її неймовірний сольний гол у півфінальному протистоянні з лондонським "Челсі".

"Вона завжди просила м’яч, зв’язувала гру, диктувала ритм і проявляла лідерські якості", – йдеться у заяві УЄФА, яка підкреслює ключову роль Бонматі у грі каталонського клубу.

Окрім індивідуальної нагороди, Айтана Бонматі також увійшла до символічної збірної сезону жіночої Ліги чемпіонів. Разом з нею до цієї почесної команди потрапили ще три представниці "Барселони" – захисниця Мапі Леон, півзахисниця Патрі Гіхарро та найкраща бомбардирка турніру Клаудія Піна, яка забила 10 голів. Варто зазначити, що найбільше представництво у "команді року" – п’ять гравчинь – має новоспечений чемпіон "Арсенал".

Незважаючи на фінальну поразку, Айтана Бонматі продовжує залишатися однією з головних зірок європейського жіночого футболу. У її послужному списку вже значаться три трофеї Ліги чемпіонів, престижний "Золотий м'яч" та перемога у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2023 року. Її індивідуальні досягнення є яскравим свідченням її майстерності та непересічного таланту.