Технології

Експерименти на Марсі: Італія та SpaceX підписали угоду про дослідження на червоній планеті

Італійське космічне агентство (ASI) уклало угоду з американською компанією SpaceX Ілона Маска щодо проведення наукових експериментів на Марсі. Про це повідомляє ANSA.

За його словами, це перша подібна угода, яка дозволить Італії проводити свої експерименти під час перших польотів космічного корабля Starship на Марс.

Корисне навантаження включатиме:

  • експеримент із вирощування рослин;
  • станцію моніторингу погоди;
  • датчик радіації.

Метою місії є збір наукових даних протягом шести місяців польоту від Землі до Марса, а також з його поверхні.

ForUA.com нагадує, компанія SpaceX 1 серпня успішно відправила чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) в рамках місії Crew-11. Запуск місії був відкладений на добу через негоду на космодромі у Флориді.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІталіяМарсSpaceXІлон Маскдослідження космосу
