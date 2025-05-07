Виліт "Барселони" з Ліги чемпіонів на стадії півфіналу став болісним ударом для каталонського клубу та його вболівальників. Після напруженого двоматчевого протистояння з "Інтером", яке завершилося поразкою "блаугранас" із загальним рахунком 6:7 (3:4 у матчі-відповіді після додаткового часу), одним з тих, хто знайшов у собі сили звернутися до фанатів, став наймолодший гравець команди – 17-річний вінгер Ламін Ямаль.

Попри юний вік, саме Ямаль продемонстрував неабияку зрілість та рішучість, звернувшись до "кулес" з емоційним посилом та важливою обіцянкою. Вже зараз юний іспанець взяв на себе відповідальність за майбутнє клубу, пообіцявши повернути "Барселону" на вершину європейського футболу та здобути омріяний трофей Ліги чемпіонів.

"Ми віддали всі сили — цього року не вийшло, але ми повернемося, не сумнівайтеся. Кулес, ми не зупинимося, поки не повернемо наш клуб туди, де йому й місце — на вершину. Я стримаю свою обіцянку і привезу трофей до Барселони", – цитує Ямаля відомий журналіст Фабріціо Романо.

Слова Ямаля набувають особливої ваги, враховуючи його вражаючу індивідуальну статистику в провальному для команди матчі-відповіді проти "Інтера". Навіть у програшній грі 17-річний вінгер був одним з найактивніших на полі, що підтверджують цифри: за 120 хвилин він зробив 124 дотики до м'яча, виграв 23 дуелі, 17 разів доторкнувся до м'яча у штрафному майданчику суперника, успішно виконав 14 дриблінгів та зробив 11 подач. Також на його рахунку 9 ударів по воротах (5 з яких у площину), 7 зароблених фолів, 2 відбирання м'яча та створення 1 гольового моменту.

Ці цифри свідчать не лише про талант, а й про величезний потенціал та бажання Ямаля боротися до кінця. У поточному сезоні юний іспанець провів вже 51 матч за "Барселону", відзначившись 15 голами та 20 асистами.

Окрім обіцянки виграти Лігу чемпіонів, Ямаль також закликав фанатів до єднання перед наступним важливим випробуванням – матчем проти мадридського "Реала" у Ла Лізі вже цієї неділі. "Але вже в неділю — новий фінал [матч проти Реала в Ла Лізі], і нам усім потрібно бути разом. Хай живе Барса", – додав він.

Ця заява молодого лідера вселяє надію у серця вболівальників "Барселони" та демонструє, що, незважаючи на невдачу в Лізі чемпіонів, у команди є гравці, готові битися за її майбутнє та повернення на вершину.

Варто зазначити, що у фіналі Ліги чемпіонів "Інтер" зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – "Арсенал". Перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою французів 1:0. Матч-відповідь заплановано на середу, 7 травня, о 22:00 за Києвом.