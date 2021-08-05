также в разделеМир
Наводнения в Германии: До сих пор неизвестна судьба 16 человек 9
Советник Байдена советует готовиться к новым пандемиям 7
Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы 7
В Китае создали ультрафиолетовую лампу, которая почти на 100% убивает коронавирус 10
Боррель: Инцидент с Тимановской нарушил олимпийское перемирие 11
Северная Македония объявила о кризисной ситуации из-за лесных пожаров 9
Древнюю Олимпию спасают от лесных пожаров 26
Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой 16
Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину 39
КГБ Беларуси считает США главным организатором протестов в стране 12
Польша дала гуманитарную визу мужу Тимановской 10
В Греции температура воздуха поднялась до +47С 22
В рестораны и спортзалы Нью-Йорка будут пускать только вакцинированных 12
Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку 14
В Британии заявили о возможном угоне танкера у берегов ОАЭ 20
Пожары охватили Албанию 21
Духовный лидер Ирана утвердил нового президента страны 16
СМИ: Пожар у турецкого Миляса приближается к теплоэлектростанции 16

Польские пограничники и полицейские задержали более 60 мигрантов в основном с Ближнего Востока, которые нелегально попали в Польшу из Беларуси.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что это самая большая группа иностранцев, которую в течение дня задерживали пограничники на границе с Беларусью.

Мигрантов задержали в окрестностях Крынок, Судзялува и Кузницы. Среди задержанных было 50 граждан Ирака, 11 иранцев и один камерунец. В основном это мужчины, но также 8 женщин и 13 детей.

Все задержанные будут помещены в центры под охраной.

В этом году 450 человек незаконно попали в Польшу из Беларуси.

Многие иммигранты пытаются попасть в Литву. За прошедшие сутки там были задержаны 9 иностранцев - меньше всего за  многие недели. Однако, как добавляют литовские службы, в Беларусь вернули более 300 человек.

В последние дни Вильнюс усилил процедуры охраны границы. В этом году более 4000 человек незаконно попали в Литву. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
11
Теги