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Следующая пандемия может стать еще большим вызовом для человечества, чем та, которую вызвал коронавирус, пишет в колонке The Washington Post Эрик Лендер, советник президента США Джо Байдена по вопросам науки. Об этом сообщает ВВС Украина.

«Вакцинация против коронавируса может остановить нынешнюю пандемию, если достаточное количество людей сделает прививки. Но в течение следующих лет нам придется бороться с побочным эффектом пандемии – коллективной амнезией», - пишет ученый.

Преодолев кризис, общество часто забывает о приобретенном опыте и не занимается подготовкой к вызовам будущего. В случае с пандемией, такое поведение может иметь катастрофические последствия, считает он.

Лендер напоминает, что коронавирус имеет гораздо более низкий уровень смертности, чем испанский грипп, унесший жизни миллионов в 1918 году. К тому же он принадлежит к хорошо известному ученым семейству вирусов.

По его словам, разработать вакцину можно было в течение нескольких дней после того, как раскрыли генетический код вируса, поскольку базовые научные исследования последних 20 лет установили, на какой именно белок нужно обращать внимание.

К сожалению, большинство из 26 семейств вирусов, опасных для человека, менее исследованы, и контролировать их сложнее.

«Нам предстоит много работы», - пишет Лендер.

Однако научное сообщество наработала определенный план действий, который может помочь в преодолении будущих пандемий:

  • создать возможности для разработки, тестирования и утверждения вакцин в течение 100 дней;
  • сделать достаточное количество доз для обеспечения мира в течение 200 дней;
  • ускорить кампанию вакцинации, заменив уколы на медицинские пластыри;
  • обеспечить население простой и дешевой системой тестирования для домашнего использования;
  • разработать систему раннего оповещения для выявления новых биологических угроз в любой точке мира

Несмотря на амбициозность указанных целей, выполнить их можно, считает Лендер. Они не только готовят к предстоящим пандемиям, но и улучшают систему здравоохранения, добавляет он.
ForUm

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