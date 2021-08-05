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В основе политики руководства Украины лежит конфронтация, что несет дополнительную угрозу для Беларуси, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе, передает Белта.

В начале совещания Лукашенко отметил, что пригласил руководство практически всех основных силовых структур для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается не только на западной и отчасти южной границе Беларуси. Речь также о том, что происходит вокруг страны, и прежде всего что касается политики блока НАТО.

«В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», - заявил Лукашенко.
ForUm

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