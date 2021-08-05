В городе Моршин Львовской области, где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19, по состоянию на 2 августа по крайней мере одной дозой было привито 72,4% взрослого населения, полностью завершили вакцинацию двумя дозами 66% взрослых жителей, сообщила пресс-служба Минздрава.

Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

«Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата является необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. К проекту присоединились кроме медиков, местная власть, СМИ, религиозные сообщества», - подчеркнул заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, 16 апреля 2021 Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Всего в Моршине проживают 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет.

Уже более 3,8 млн украинцев получили безопасные и эффективные прививки от COVID-19.