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За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

У Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
ForUm

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