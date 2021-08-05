За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
У Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
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