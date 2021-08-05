4 августа 2021 Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр) и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что аналогичное решение Запорожский суд уже выносил в июле 2018 года. Также законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции. Однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.

4 августа суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул «Запорожский титано-магниевый комбинат» в собственность государства.

Как уже сообщалось, реализуя конституционные полномочия прокурора по представлению интересов государства, Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд Киева в 2016 году подано исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО «ЗТМК», как противоречащий интересам государства.

Установлено, что в 2013 году во исполнение постановления Кабинета Министров Украины по результатам проведенного конкурса Фондом государственного имущества с победителем – оффшорной компанией «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций для внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства заключен договор об учреждении ООО «ЗТМК».

Согласно достигнутым договоренностям, Фондом в уставный капитал новосозданного субъекта передан целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП «ЗТМК».

Компания «Толексис Трейдинг Лимитед» осуществила вклад в денежной форме в сумме 110 млн долл. США, который имел исключительное целевое назначение - для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартал 2015.

Несмотря на то, что доля государства во вновь ООО «ЗТМК» составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн гривен.

Итак, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, Специализированной антикоррупционной прокуратурой инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО «ЗТМК» и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.