Департамент охраны культурного наследия КГГА внес в перечень объектов культурного наследия Киева несколько исторических зданий. Об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

По его словам, статус нововыявленного объекта культурного наследия предоставлено:

Дома Марии Станиславской, который расположен на улице Владимирской, 93;

Дома Ксении Смирновой на Никольском переулке, 7

Дома инженера Гавриила Познякова на улице Трехсвятительской, 11;

жилому дому на улице Покровской, 9.

«Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможны исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектных документации», - отметил Прокопив.

Он добавил, что копия приказа Департамента направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины.