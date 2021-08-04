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Департамент охраны культурного наследия КГГА внес в перечень объектов культурного наследия Киева несколько исторических зданий. Об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

По его словам, статус нововыявленного объекта культурного наследия предоставлено:

  • Дома Марии Станиславской, который расположен на улице Владимирской, 93;
  • Дома Ксении Смирновой на Никольском переулке, 7
  • Дома инженера Гавриила Познякова на улице Трехсвятительской, 11;
  • жилому дому на улице Покровской, 9.

«Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможны исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектных документации», - отметил Прокопив.

Он добавил, что копия приказа Департамента направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины.
ForUm

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