Министерство иностранных дел Украины уже связалось с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым, который вместе с семьей выехал в Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь», - написал он в Twitter.

Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу.

https://t.co/OLhFDYCZBq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

Как сообщал ForUm, тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев выехал из Беларуси в Украину.