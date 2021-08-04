Министерство иностранных дел Украины уже связалось с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым, который вместе с семьей выехал в Украину.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь», - написал он в Twitter.
Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021
https://t.co/OLhFDYCZBq
Как сообщал ForUm, тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев выехал из Беларуси в Украину.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время