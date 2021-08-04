также в разделеПолитика
Более 70 тысяч публикаций во всем мире за полгода: зарубежные СМИ реагируют на незаконное преследование Зеленским Медведчука 7
История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни 9
Бодров: У всех участников дела Медведчука должны быть перед глазами печальные примеры судей Киреева и Чауса 13
В ОПЗЖ заявили, что президент использует СБУ для уничтожения судебной власти в стране 11
Председатель франковской ячейки «Голоса» вышел из партии 8
Медведчук: Зеленский делает все, чтобы закрыть рот оппозиции, отвлечь людей от роста тарифов и отсутствия мира в стране 12
Геращенко уволили с поста замглавы МВД 35
Зеленский поручил обеспечить допзащиту для белорусов в Украине 10
Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА 9
Богдан предложил Чаусу «всех сдать» 77
Кулеба и Ермак приехали в США готовить визит Зеленского 29
Судьи Печерского и Киевского апелляционного судов за преследование Медведчука могут повторить судьбу своих предшественников – Отрош, Чернушенко, Киреева и Чауса. Только бежать им будет некуда 37
Загородний: Тень Медведчука, наверное, постоянно снится Зеленскому, и даже его окружение уже понимает, что лидер ОПЗЖ – главный политический конкурент президента 53
У Зеленского прокомментировали смерть белоруса в Киеве 37
Черный: На Банковой пытаются любым способом уничтожить оппозицию, чтобы сохранить себя у власти 14
Марунич: Есть четкие параллели между историей Чауса и делом Медведчука 140
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККС и реформе Высшего совета правосудия 11
Брифинг Виктора Медведчука перед заседанием Киевского апелляционного суда 15

Министерство иностранных дел Украины уже связалось с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым, который вместе с семьей выехал в Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды «Вицязь» Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь», - написал он в Twitter.

 

 

Как сообщал ForUm, тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев выехал из Беларуси в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги