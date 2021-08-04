На севере Греции температура воздуха 3 августа достигла + 47,1 ° С.

Температурный рекорд был зафиксирован в городе Лангадас, передает Ekathimerini.

По данным греческих метеостанций, установленных Национальной обсерваторией Афин, в Макракоми столбики термометра поднялись до + 46,2°, с на юго-западе Пелопоннеса - до + 46,1 ° С.

Самая высокая дневная температура в столице страны Афинах достигла + 45 ° С.

По данным метеорологов, жара будет продолжаться и 4 августа, в частности на островах в центре Эгейского моря, Крите и в Афинах.