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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США 30 августа.

«Сегодня мы с Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа», - написал министр в Facebook.

По словам Кулебы, запланированы встречи «с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками».

Кулеба отметил, что по состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена.

«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», - пишет министр.

«Важно, что президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США», - резюмировал глава МИД.

Напомним, встреча главы Белого дома Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоится 30 августа в США.
ForUm

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