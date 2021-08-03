Верховный лидер аятолла Али Хаменеи утвердил во вторник Эбрахима Раиси президентом Ирана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на IRNA.

«Я благодарю дорогой народ и, следуя его выбору, утверждаю в должности славного, неустанного, опытного и народного богослова господина Эбрахима Раиси и назначаю его президентом Исламской Республики Иран», - заявил Хаменеи на церемонии в Тегеране.

Он призвал нового президента к ускорению формирования нового правительства в стране.

Хаменеи также поблагодарил Хасана Рухани и его сотрудников в 12-й администрации.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена 5 августа в 17 часов (15:30 по киевскому времени).

Как сообщалось, Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.