Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине ввиду того, что сейчас в стране для иностранного туриста готовы только пять таких направлений: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль. Об этом она сказала на всеукраинском форуме «Украина 30. Имидж Украины», передает Интерфакс-Украина.

«Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой ми сегодня двигаемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций. На сегодняшний день для иностранного туриста мы имеем готовыми только пять дестинаций: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль», - сказала Олеськив.

Она отметила, что другие направления необходимо развивать для внутреннего туриста, на что и направлена кампания «Путешествуй Украиной».