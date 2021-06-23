В Государственном агентстве развития туризма более оптимистично оценивают перспективы нового туристического сезона в Украине по сравнению с сезоном 2020 года, когда в летний период действовали более жесткие карантинные ограничения.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава агентства Марьяна Олеськив, передает УНИАН.

По ее словам, оживлению городского туризма в Украине в этом году способствует поток иностранных туристов, в частности, из Саудовской Аравии. В июне этого года авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила первые прямые рейсы в Киев.

«В нынешнем году не все так плохо… В 2020 году отели в городах пострадали значительно больше, потому что иностранные туристы не приезжали. Сейчас в Киеве много туристов из Саудовской Аравии, позже появятся рейсы из этой страны во Львов и Одессу. Сейчас наше задание – работать с новыми туристическими рынками, куда приедут именно городские туристы», – сказала Олеськив.

По оценкам Ассоциации отелей и курортов Украины, туристы из Саудовской Аравии сейчас занимают 25-30% мест в отелях, что уже является минимальным уровнем для их рентабельности.

При этом украинские морские и горные курорты больше пользуются спросом среди наших граждан.

«Морские побережья и горы – это 90% украинские туристы. В прошлом году люди в основном путешествовали по Украине. В этом году многие страны уже открыли свои границы, но все равно много людей выбирают именно украинские курорты. Мы считаем, что в последующие годы спрос будет только расти», – отметила Олеськив.

Госагентство туризма также намерено развивать на украинских курортах четырех- и пятизвездочные отели, а не просто базы отдыха – спрос на них значительно меньше.

«Украинцы привыкли отдыхать в Турции, Египте и не привыкли селиться в домах, где душ на улице. Поэтому наша цель – развивать качественные отели на наших курортах. Надеемся что ряд законодательных изменений и такая открытая политика Украины и промоция нашей страны в мире будет способствовать притоку инвестиций в туристическую отрасль», – отметила Олеськив.