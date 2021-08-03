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Турецкие спутники-разведчики из космоса сфотографировали последствия лесных пожаров на юге и юго-западе страны.

Снимки обнародовало минобороны страны, пишет Укринформ.

«Спутники-разведчики с высоким разрешением Göktürk-1 и Göktürk-2 сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе из космоса», - сообщил минобороны.

На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

Лесные пожары в Турции бушуют уже неделю. В общей сложности в борьбе с огнем погибли 8 человек.

30 июля два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров.

Дочерняя группа террористической организации РПК «Дети огня» взяла на себя ответственность за начало масштабных пожаров в Турции.
ForUm

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