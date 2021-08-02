Дочерняя группа террористической организации РПК «Дети огня» взяла на себя ответственность за начало масштабных пожаров в Турции, в результате которых погибли уже 8 человек.

Об этом сообщает EHA News в Twitter, передает Укринформ.

Как сообщает Aljazeera, по словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, семь человек умерли в Анталье и еще один – вМармарисе.

Напомним, 28 июля масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Антальи, огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации ряда населенных пунктов.

30 июля два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров.

31 июля Турция эвакуировала туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют лесные пожары, угрожая отелям и домам.