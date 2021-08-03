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Новые данные о древней чудотворной иконе Божией Матери «Святогорская», которая хранилась в Святогорской Лавре, стали известны накануне празднования чудотворного образа.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, недавно были обнаружены документы, которые указывают приблизительный «возраст» утерянной чудотворной иконы.

«Чудотворная икона Божией Матери «Святогорская» известна на Руси с древнейших времён, о чём повествуют недавно найденные в фондах Государственного исторического музея РФ и Московского государственного университета рукописи начала XVIII века. «Солнце Пресветлое» со сказаниями о чтимых Богородичных иконах, в одном из которых явление Святогорской иконы в пещерах Святогорской меловой скалы датируется 1092 годом», — сказано в сообщении. То есть образ относится как минимум к XI веку.

Как известно, до закрытия монастыря советскими властями в 1922 году, в нём хранилось две чудотворные иконы Богородицы под названием «Святогорская». Первая — древняя — долгое время хранилась в старом Успенском храме, который был построен в 1698 году и разобран в 1868-м. Из его кирпичей построили церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В её иконостас и поместили образ. Спустя некоторое время икона заняла место в иконостасе Покровского храма, в котором сейчас хранится копия чудотворного образа.

Образ Богородицы был украшен богатой ризой. Из сохранившихся документов известно, что в 1787 году, когда по приказу императрицы Екатерины II монастырь упразднили, в числе прочих изъятых драгоценностей, была и серебряная с позолотой риза чудотворного образа. В 1844 году, когда обитель вновь открыли, для иконы была создана новая богатая риза. 

Икона не сохранилась: после закрытия монастыря в 1922-м она бесследно исчезла.

В прежнее время с неё было написано множество списков. Одним из них и является вторая чудотворная икона Божией Матери «Святогорская» — сейчас единственная, хранящаяся в Успенском соборе монастыря. На ней Богомладенец держит в руке трость, на древней иконе Он был изображён держащим свиток. 

Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодия.
ForUm

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