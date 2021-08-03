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В Греции продолжается волны сильной жары, в понедельник температура в одном из районов превысила +46 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

Метеорологическая станция в городе Макракоми в центральной Греции зафиксировала +46,3 градуса.

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Сеть станций Национальной обсерватории Афин зафиксировала экстремальные температуры свыше +40 градусов по Цельсию на 143 станциях и +43 градуса на 22 станциях.

В регионе Аттика, куда входит столица Афины, на 29 из 53 метеостанций столбик термометра превышал +40 градусов по Цельсию.

В Афинах температура воздуха в полночь составляла +33 градуса.

Некоторые археологические памятники по всей стране в понедельник получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Жаркая погода может ухудшить ситуацию с лесными пожарами.

Крупный пожар на популярном курортном острове Родос, начавшийся в воскресенье на фоне сухой погоды и сильного ветра, был ликвидирован в понедельник, сообщили в пожарной службе, хотя пожарная опасность остается высокой.
ForUm

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