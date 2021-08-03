Сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по факту вымогательства, совершенного с угрозой убийства и применением физического насилия в отношении бывшей сожительницы и ее близких родственников (ч. 2 ст. 189 УК Украины), информирует прокуратура Харьковской области.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Андрей Жмутский, досудебным расследованием установлено, что, начиная с 12 июля, мужчина систематически стал посылать СМС-сообщения и звонить своей бывшей сожительнице с незаконным требованием передачи ему денежных средств в сумме 15 тыс. долларов США под предлогом несуществующего долга.

19 июля мужчина прислал в салон красоты, где работает бывшая сожительница, погребальный букет цветов с запиской о том, что в случае невыполнения требования о передаче 15 тыс. долларов, он убьет ее и применит физическое насилие к близким родственникам женщины.

Опасаясь угроз, потерпевшая согласилась передать часть суммы бывшему сожителю. 30 июля 2021 женщина передала часть денежных средств в сумме 8000 долларов США, после чего мужчина был задержан.

30 июля ему сообщено о подозрении.

31 июля суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.