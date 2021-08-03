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За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, говорится в сводке ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Пивденного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Ззолотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
ForUm

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