Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 1582-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и тому подобное.