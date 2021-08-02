Суд в России приговорил украинца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы якобы за контрабанду деталей зенитно-ракетного комплекса.

«Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима» - сообщается на сайте ФСБ РФ.

В ФСБ утверждают, что «пресекли контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину», а в ходе следствия якобы обнаружили документы, которые указывают на «принадлежность гражданина к деятельности СБУ».

Осужденный украинец якобы использовал подложные документы, псевдонимы и меры конспирации.