В Беларуси приговорили к 1,5 годам колонии журналиста издания «Першый рэгиён» Сергея Гордиевича за оскорбление Александра Лукашенко и двух милиционеров.

Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Приговор объявил Ивановский суд 2 августа.

50-летнего Гордиевича обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко и двух милиционеров в чате Телеграмм-канала «Реальный Дрогичин».

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», его признали виновным по трем статьям - оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, распространение заведомо ложных и порочащих другое лицо сведений, содержащих обвинение в совершении тяжкого преступления, а также публичное оскорбление президента Беларуси. Журналисту присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, меру пресечения изменили с подписки о невыезде на содержание под стражей.

В срок ему зачли несколько дней задержания и срок домашнего ареста.

В дополнение, от Гордиевича требуют выплатить компенсацию по 2000 белорусских рублей за «моральный ущерб», нанесенный двум милиционерам.

Журналиста задержали 22 декабря 2020 на пути из его города Дрогичин в Брест и держали под арестом 72 часа, в квартире провели обыск. После того Гордиевич отбыл несколько месяцев домашнего ареста, в мае меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Гордиевич не признал своей вины и отказывался давать показания.

Приговор должны были объявить еще 19 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья Гордиевича рассмотрение дела продлили.