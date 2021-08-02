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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, получила гуманитарную визу Польши.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, пишет Европейская правда.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», - написал Пшидач в Twitter.

Напомним, накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
ForUm

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