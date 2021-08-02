В первой половине нынешнего года в Чехии обнаружили 5430 нелегальных мигрантов, более половины из которых - украинцы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные полиции ЧР.

С начала года в республике наблюдается резкое увеличение притока нелегалов - иностранцев, находящихся на территории Чехии без соответствующего официального разрешения. Это более чем вдвое выше, чем в прошлом году. Полицейские фиксируют постепенный рост нелегальной миграции с июля прошлого года. Связано это, не в последнюю очередь, с пандемией.

В первом полугодии половине этого года полицейские Чехии чаще всего обнаруживали именно граждан Украины, которые незаконно находились на территории ЧР. Среди них задержаны 3088 человек. Далее следуют граждане из таких стран, как Молдова, Афганистан, Вьетнам и Грузия. Наибольшее количество нелегалов полиция обнаружила в Праге. Это составило треть от общего количества.

Чаще всего нелегальные мигранты попадали в Чехию автотранспортом из Словакии, причем указывали при въезде целью свое путешествия Германию.

«Большинство случаев касались иностранцев, не подпадавших под исключение, которое позволяет въезд на территорию Чешской Республики в соответствии с пресечения Министерства здравоохранения», — отметила пресс-секретарь полиции для иностранцев ЧР Рената Грекманова.

Исключения для поездок в Чехию применяются, например, в связи с трудоустройством, бизнесом или уходом за родственниками, но обычный туризм пока запрещен. Во всех этих случаях надо оформлять соответствующую визу.

«Граждане Украины и Молдовы приезжают преимущественно в рамках безвизового режима с биометрическими паспортами и находятся в Чехии с нарушением защитных мероприятий Министерства здравоохранения», — уточняют в полиции.

Следует заметить, что нелегалами сейчас в Чехии считаются люди, прибывшие из третьих стран (стран, не являющихся членами ЕС), которые признаны зонами высокого пандемического риска, следовательно, им в принципе запрещен въезд на территорию Чехии за некоторыми исключениями. Украина, уточняет Укринформ, занесена правительством ЧР в перечень именно таких стран. Прага не открыла, в отличие от большинства государств ЕС, свои границы для украинцев несмотря на соответствующее решение Брюсселя. Таким образом, если украинец, официально въехавший с целью, например, туризма, в какую-то страну ЕС, которая позволила такие путешествия, решает посетить Чехию, он автоматически попадает в категорию нелегальных мигрантов. Соотечественникам надо иметь в виду, что безвизовый режим пока не работает в своем нормальном виде.