Пропускные операции в международном пункте пропуска «Лужанка - Берегшурань» на украинско-венгерской границе временно не осуществляются, сообщает Госпогранслужба.
Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, вызванным ураганом, который вчера пронесся по Закарпатью. На данный момент принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций.
Напомним, в результате непогоды утром 2 августа без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях Украины.
Задерживается ряд поездов.
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