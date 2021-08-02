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Пропускные операции в международном пункте пропуска «Лужанка - Берегшурань» на украинско-венгерской границе временно не осуществляются, сообщает Госпогранслужба.

Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, вызванным ураганом, который вчера пронесся по Закарпатью. На данный момент принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций.

Напомним, в результате непогоды утром 2 августа без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях Украины.

Задерживается ряд поездов.
ForUm

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