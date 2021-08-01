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Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет.

Об этом сообщает Шевченко в Facebook.

«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны»,- написал он.

Напомним, Андрей Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года - приза лучшему футболисту Европы.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.
ForUm

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