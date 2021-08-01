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В Гренландии таянье ледников достигло огромных ледяных глубин из-за потепления. В результате 8,5 миллиарда тонн льда исчезли всего лишь за день.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным датского правительства, ледяной щит в Гренландии потерял 8,5 млрд тонн поверхностной массы только во вторник, 27 июля. Кроме того, еще 8,4 млрд тонн льда было потеряно 29 июля.

Эксперты утверждают, что масштабы исчезающего льда настолько велики, что льда, раставшего во вторник могло бы хватить для того, чтобы затопить весь американский штат Флорида в 5 сантиметрах воды.

Лед, который тает в Гренландии, течет, как вода, в океан, где он способствует продолжающемуся повышению глобального уровня моря, вызванному изменением климата.

«Это очень высокий уровень таяния, и он, вероятно, изменит облик Гренландии, потому что он будет очень сильным фактором ускорения таяния в будущем и, следовательно, повышения уровня моря», - сказал эксперт по ледникам из Колумбии Марко Тедеско.

Он также добавил, что температура в Гренландии повысилась до рекордных 19,8 градусов в среду.

«В прошлом у нас были такие атмосферные явления, но теперь они становятся более продолжительными и частыми... Удивительно видеть, насколько уязвимы эти огромные, гигантские участки льда. Я поражен тем, насколько мощны действующие на них силы», - сказал Тедеско.

Сезон таяния в Гренландии обычно длится с июня по август. Данные правительства Дании показывают, что с начала июня этого года остров потерял более 100 миллиардов тонн льда. Однако это еще не рекордные показатели, поскольку в 2019 году Гренландия теряла 11 миллиардов тонн льда в день.
ForUm

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