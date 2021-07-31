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16-летний футболист амстердамского Аякса Ноа Гессер погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает официальный сайт клуба.

Трагедия случилась в пятницу, 30 июля. Автомобиль с Гессером выехал на встречную полосу и столкнулся с такси.

В аварии также погиб 18-летний брат футболиста. Водитель такси был госпитализирован.

Гессер выступал за юношескую команду Аякса на позиции форварда. В структуру амстердамского клуба он попал в 2018 году.

В память о Ноа сегодняшний товарищеский матч между Аяксом и РБ Лейпциг начнется с минуты молчания.
ForUm

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