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Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела завоевать медаль летних Олимпийских игр в Токио.

В невероятно тяжелом матче за бронзу Элина, имеющая четвертый номер посева, в трех сетах выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана 1:6, 7:6(5), 6:4.

Рыбакина увереннее шла по турниру и именно она считалась фавориткой бронзового финала, тогда как Свитолина провела очень непростые изнурительыне поединки, особенно в первые три дня. Прогноз аналитиков подтвердился в первом сете, в котором при счете 1:1 Свитолина несколько раз была близка к брейку, но не дожала соперницу, а потом та выиграла последующие четыре гейма - 6:1.

Второй сет вновь начала с брейка Рыбакиной, которая повела 3:1, но Свитолина собралась, выровняла игру, отыграла брейк и перевела сет на тайбрейк, в котором постоянно минимально вела и выиграла его 7:5. 

Решающий сет вновь начался с ошибок Свитолиной, упущенной подачи и счета 0:3, но вновь Элина проявила характер, отыграла брейк и сравняла счет 4:4. Сразу после этого Элина сделал брейк и с трудом подала на матч, лишь с седьмой попытки реализовав матч-пойнт. 

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
ForUm

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