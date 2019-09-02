также в разделеСпорт
Жуткая авария унесла жизнь гонщика Формулы-2 31
Ломаченко завоевал чемпионский пояс WBC 64
Усик отказался от боя с россиянами 85
Первым соперником Усика в супертяжелом дивизионе станет россиянин Федосов 32
Михайличенко назначен главным тренером «Динамо» 46
Хацкевича уволили с поста главного тренера «Динамо» 58
«Динамо» выиграло Суперкубок Украины 47
Умер украинский спортсмен Роман Вирастюк 146
Известный российский боксер умер в США после боя 159
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры 54
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона 57
Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon 35
Свитолина сыграет в четвертьфинале Wimbledon 60
На Донбассе снаряд попал в храм УПЦ - верующие выносили святыни под обстрелом 59
Бубка отверг обвинения в коррупции 41
Бубку обвинили во взятке при выборе столицы Олимпийских игр 67
В Киеве активисты требовали отставки президента Федерации велоспорта 51
Почти 3 сотни российских спортсменов подозревают в допинговых нарушениях 44

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Кис на Открытом чемпионате США US Open со счетом 7-5, 6-4 и впервые в своей карьере вышла в одну четвертую финала этого престижного турнира, передает «Украинская правда».

Сообщается, что теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут. Свитолина выполнила по брейку в каждом сете, а Кис не заработала ни одного брейкпоинта за матч.

На счету украинки 1 эйс и 2 двойные ошибки (7/1 у американки), 13 невынужденных ошибок и 10 виннеров (40/32 у соперницы).

В четвертьфинале Элина сыграет против британки Йоханны Конты, у которой выиграла все их предыдущие 4 встречи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3796 грн.
15
Теги