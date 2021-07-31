После взрыва на шахтоуправлении Покровское в Донецкой области девять пострадавших работников с ожогами находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местную клиническую больницу интенсивного лечения.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (Ч. 2 ст. 272 УК Украины). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебным расследованием установлено, что в субботу, 31 июля, в 5:12, на шахтоуправлении Покровское во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков.

Один работник умер в больнице, еще девять находятся под наблюдением врачей.

Проводится расследование.