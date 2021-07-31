Есть три ступени преодоления страсти.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Первая и самая главная – выявление страсти и признание себе в ней. Быть честным перед собой – обязательное условие. Без внимания к себе, выявить страсть и ее победить невозможно. Но внимательны ли к себе? Как правило, нет. Часто интересны страсти других, не терпимы к их слабостям и падениям, но снисходительны к собственным грехам», — сказал митрополит Антоний.

Вторым шагом на пути преодоления страсти, владыка называет победы над ней - «это осознанное и искреннее покаяние, которое логично подводит к следующему шагу».

«Осознанию своей духовной нищеты, немощи, бессилия, которое порождает крик о помощи. Молитву. И в этой молитве нужно уподобиться расслабленному, который ждал у купели возмущения Ангелом воды, чтобы первым быть в купели и исцелиться. Нужно проявить настойчивость в молитве», — считает архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что этот путь пройден святыми угодниками Церкви. «Он ведет к главной победе – победе над ветхим и рождению нового человека», - заключил он.