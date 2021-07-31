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Участнику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Он причастен к пыткам военных, захваченных в плен близ Иловайска.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации "ДНР", выполнял задания ее главарей.

В одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками здании Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 по февраль 2015 года он жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе города Иловайск Донецкой области.

Он применял пытки в отношении украинских воинов, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.
ForUm

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