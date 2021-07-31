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В пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницы попали 10 шахтеров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).
ForUm

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